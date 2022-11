Diabetycy ze Środy spotkali się w Światowy Dzień Cukrzycy. Jest on obchodzony na całym świecie.

Diabetycy w Środzie prężnie działają

W powiecie średzkim jest około 180 członków Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich. Są to osoby, które regularnie się spotykają, wciąż zgłębiają wiedzę na temat swojej choroby. Niejednokrotnie podczas różnych wydarzeń gminnych, czy powiatowych można ich spotkać, zawsze gotowych do porady na temat cukrzycy, czy też z gotowością do zmierzenia poziomu cukru.

Mamy niebieskie bluzeczki z logo diabetyków, także rzucamy się w oczy. Ludzie się do nas przyzwyczaili

– mówi Barbara Wicher, wiceprezes Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich w Środzie Wielkopolskiej.