Przegląd prasy ze Środy Wielkopolskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.02.2024

MEN rozpoczęło w poniedziałek prekonsultacje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Celem planowanych zmian jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania. Opinie można przesyłać do 19 lutego. Zawężona podstawa programowa ma obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025.

Wielkimi krokami zbliżają się walentynki 2024. Z tej okazji nie zapomnij podarować ukochanemu mężczyźnie prezentu. Jeśli nie wiesz, co dać swojemu ukochanemu na dzień zakochanych, to mamy dla ciebie kilka pomysłów. Oto garść inspiracji na upominek gotowy, zrobiony własnoręcznie i taki, który ucieszy was oboje.