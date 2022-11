Restauracja Turystyczna u Moniki w Środzie zorganizowała zabawę Andrzejkową. Zobaczcie, jak bawili się mieszkańcy!

Zabawa Andrzejkowa w Środzie

Andrzejki 2022

Andrzejki to coroczny czas nie tylko wróżb, ale także hucznych zabaw. Obchodzone są one w wigilię świętego Andrzeja. Nie jest do końca wiadome, skąd przywędrowało do nas, jednak niektórzy wskazują starożytną Grecję. Odpowiednikiem Andrzejek dla panów są obchodzone na początku grudnia Katarzynki.

Mimo że Andrzejki przypadają w środę 30 listopada, imprezy taneczne odbywają się już w ten weekend. Zobaczcie jak bawili się mieszkańcy Środy!