Sezon morsowy 2022/23 rozpoczęty! Tak otwarły go średzkie "Morsy z doliny Moskawy"

Osobom, które pierwszy raz morsują, mówię, żeby podczas wchodzenia do wody nie stawały. Po prostu musimy wchodzić cały czas, jeśli staniemy ciężko nam dalej ruszyć. Jeśli chodzi o kwestię przebywania w wodzie, pierwszy raz to od 3 do 5 minut, potem to już każdy organizm mniej więcej wie, jak długo może być. Jest to czas mniej więcej 15 minut.