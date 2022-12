Trasy spacerowe do 66 km od Środy Wielkopolskiej. Pomysły spędzenie czasu w weekend 3 - 4 grudnia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Środy Wielkopolskiej, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka piesza do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Polecam to miejsce.

