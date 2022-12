W Środzie jest zła jakość powietrza. Czy będzie zakaz palenia w kominkach?

Jaka jest recepta na smog?

Mróz w dzień, niska temperatura w nocy, brak wiatru – to recepta na pojawienie się smogu. Fatalna jakość powietrza jest dziś w Poznaniu, władze miasta zdecydowały się na wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem, jeśli to nie jedyne źródła ciepła. Urzędnicy odradzają także wychodzenie z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby, a jeśli już, to żeby ograniczyć przebywanie na zewnątrz.