„Kontemplacja w kwadratach – Maria Romana Gierczyńska”. Wernisaż wystawy w Galerii Miejskiej

Pani Maria jest naszym dobrym duchem, ze swoją sztuką odzwiedza nas co jakiś czas. Pani Maria ma bardzo rozległy i bogaty dorobek artystyczny. Ta wystawa podzielona jest na dwie przestrzenie, z jednej strony mamy cały cykl wycinanek. Wszystkie te kwadraty 3,5 cm na 3,5 cm są wycinane, tu nic nie jest rysowane. W większości z serii żaden z kwadratów się nie powtarza. W drugiej części mamy sceny z życia, naklejane na płótno obrazy. I to jest też taki element zainteresowania Pani Marii tkaniną, gdzie osnowa przecina się z wątkiem i to jest taki moment tkania, twórczego działania, które jest jak życie.