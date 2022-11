Opuszczony dwór w Szlachcinie koło Środy Wielkopolskiej do dziś zachwyca pięknem. Poznajcie jego historię!

Historia rodowa miejscowości Szlachcin

Szlachcin to wieś położona w powiecie średzkim, w gminie Środa Wielkopolska. Jak podają źródła było to „gniazdo rodowe” rodziny Szlachcińskich. Od XVIII wieku miejscowość była własnością Sczanieckich herbu Ossoria. Gospodarowali oni tutaj do połowy XIX wieku.