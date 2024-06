W tych lokalach wyborczych w Środzie Wielkopolskiej oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Środzie Wielkopolskiej

Budynek POLO MARKETU

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dom Ludowy

Lokal u Róży

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Ośrodek Kultury

Ośrodek Kultury

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi (dawne Gimnazjum)

Szkoła Podstawowa Nr 3

Zespół Szkół Rolniczych

Świetlica wiejska w Babinie

Świetlica wiejska w Dębiczu

Świetlica wiejska w Kijewie

Świetlica wiejska w Koszutach

Świetlica wiejska w Połażejewie

Świetlica wiejska w Szlachcinie

Świetlica wiejska w Winnej Górze

Świetlica wiejska w Zielnikach

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.