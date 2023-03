Emerytura 2023. Czy wypłata 14. emerytury jest pewna? Dla kogo 14-tka, kiedy wypłata, ile wyniesie 14 emerytura - KALKULATOR

Planowane wypłaty 14. emerytury w 2023 roku przewidziano na koniec sierpnia i wrzesień. Terminy te odpowiadają standardowym terminom płatności emerytur i rent (1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca). W przypadku systemu mundurowego oraz osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS, wypłaty będą realizowane we wrześniu. Zgodnie z zapowiedziami ministra Maląga, planowane jest wprowadzenie tzw. elastycznego czasu wypłaty świadczenia. Oznacza to, że w praktyce nie będzie stałego terminu wypłaty 14. emerytury w trakcie roku kalendarzowego, a datę tę będzie ustalał właściwy minister co roku.

PIXABAY