Koło Pszczelarzy w Środzie Wielkopolskiej świętuje ważny jubileusz. W tym roku obchodzi 150 lat istnienia.

150 lat istnienia Koła Pszczelarzy w Środzie Wielkopolskiej

Z jakimi wyzwaniami się zmagają?

Pszczelarze podkreślają, że jak każda grupa, również i oni mają swoje wyzwania w pracy. Są to między innymi choroby, które dotykają pszczele rodziny. O ile tak zwany zgnilec nie występuje w naszym rejonie, to już na przykład przypadki warrozy występują. To, co najważniejsze, to stałe doglądanie uli.