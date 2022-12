Liceum w Środzie uczciło swoich patronów - Powstańców Wielkopolskich

Przed szkołą znajduje się również pomnik Powstańców Wielkopolskich. Przedstawiciele szkoły, samorządowcy, a także organizacji promujących wiedzę na temat Powstańców, złożyli pod nim wiązanki kwiatów.

Dyrekcja szkoły podkreśla, że tacy patroni są ogromną inspiracją dla uczniów.

To jest przede wszystkim dążenie do wolności, dążenie do swobody, do możliwości wypowiadania się w ojczystym języku. Ale to są też rodzinne wartości. Mamy galerię zdjęć Powstańców ze Środy. Uczniowie przechodząc widzą nazwisko i identyfikują je ze swoją rodziną