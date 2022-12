Na ulicach Środy pojawiły się flagi Powstania Wielkopolskiego. Jak będą wyglądać obchody?

Kto je zawiesił

Gdzie wiszą?

Ich montaż ma się zakończyć najpóźniej jutro. Powstańcze flagi zawisły przy głównych ulicach Środy Wielkopolskiej. Są także w centrum miasta. Flagi będą wisieć do połowy lutego, jest to okres do którego toczyły się walki powstańcze na terenie Wielkopolski.