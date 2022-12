Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Środy mieli spotkanie Mikołajkowe

Spotkanie było okazją do składania sobie życzeń i długich rozmów. Sprzyjała ku temu doskonała świąteczna atmosfera, którą stworzyła restauracja w Młodzikowie. Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas spotkania mieli okazję również wysłuchać ciekawej prelekcji dotyczącej tradycji wręczania prezentów.

Podpowiem, co można kupić na święta jako podarek. To nie tak, że ja sama sobie to wymyśliłam. Sugestie będą od najsławniejszych artystów europejskich